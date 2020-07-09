Более двух килограммов наркотиков пытался сбыть житель Екатеринбурга в Челябинской области

Уголовное дело направлено в суд.

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В 2019 один житель Екатеринбурга, совместно с неустановленными подельниками, осуществлял сбыт наркотиков на территории Челябинской и Свердловской областей.

И вот в сентябре прошлого года он был задержан на территории Каслинского района при размещении в тайнике 1,2 килограммов наркотиков. А всего, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими было изъято более двух килограммов не только наркотиков, но и психотропных веществ. Они находились в 73 тайниках на территориях Челябинской и Свердловской областях, а также в Тюмени.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. „г“ чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Максимальная санкция по данной статье подразумевает лишение свободы на срок до 20 лет. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Каслинский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.