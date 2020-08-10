Оранжерею с 55-ю кустами конопли организовал южноуралец в собственной теплице

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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Теплицу для выращивания наркосодержащих растений обустроил у себя на участке 43-летний житель поселка Роза (Коркинский район). В его доме и на территории полицейские изъяли 55 кустов конопли массой более 1,5 кг и около 15 гр марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Примечательно, что ранее житель Коркино уже был судим. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, если вы заметили дикие наркосодержащие растения или знаете людей, которые незаконно выращивают их у себя дома, сообщите об этом в ближайший отдел полиции.