Наркодилеру вынесли приговор в суде Магнитогорска

Мужчина попался с килограммом наркотиков.

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Еще в марте 2019 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали жителя Магнитогорска, который пытался извлечь 1 килограмм наркотического средства из тайника.

Орджоникидзевский районный суд города признал его виновным лишь сейчас, после того, как дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Челябинской области.

«Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска признал виновными местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 статьи „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт и пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере“», — сообщили в УФСБ России по Челябинской области.

Теперь мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима. Также суд приговори его к штрафу в размере 50 тысяч рублей.