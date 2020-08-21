Несовершеннолетнего угонщика ночью поймали полицейские в Челябинске

Машину случайно остановили сотрудники сотрудники Госавтоинспекции.

Послушать 00:00

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции остановили угнанный автомобиль. Водителя попросили остановиться для проверки документов, в ходе которой выяснили, что автомобиль принадлежит другому человеку.

«В ночь с 20 на 21 августа 1920 года сотрудники Госавтоинспекции города Челябинска, работая по надзору за дорожным движением и охраной общественного порядка, на территории Ленинского района остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ 2107. За управлением автомобилем оказался молодой человек 2003 года рождения и пассажир», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Оказалось, что машина была вскрыта, замок зажигания взломан. Автомобиль угнали с улицы Челябинского рабочего, где его припарковал владелец.

Водителя и пассажира передали сотрудникам правоохранительных органов. Машина была возвращена владельцу.