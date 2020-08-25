Разбил шесть автомобилей: подозреваемого в попытке угона авто задержали в Копейске

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Послушать 00:00

В Копейске Челябинской области молодой человек в состоянии алкогольного опьянения решил покататься на машине. Но своей у него не было, и он стал «выбирать» среди тех, которые оказались во дворах жилых домов на улице Калинина, разбивая стёкла и пытаясь завести их. Местные жители позвонили в полицию и сообщили о произошедшем.

Прибывшие правоохранители по описанным в сообщении приметам задержали дебошира. Им оказался 21-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что возвращался домой из гостей, когда ему вдруг захотелось покататься на машине. Недолго думая, он начал разбивать стёкла и пытаться завести авто. В результате у шести автомобилей оказались не только выбиты стёкла, но и повреждены рулевые колонки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации „неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Меру пресечения копейчанину уже избрали. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.