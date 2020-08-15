Знакомый угнал автомобиль у жительницы Златоуста

Женщина предложила отремонтировать машину и заплатить за работу, поскольку мужчина нуждался в деньгах.

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В Златоусте Челябинской области малознакомый попросил у местной жительницы денег, но сразу предупредил, что вернуть он их ей не сможет. Тогда женщина предложила мужчине отремонтировать её автомобиль и заплатить за работу. Он согласился. А спустя некоторое время машины на месте не оказалось.

С заявлением об угоне легкового авто в полицию обратилась 33-летняя жительница Златоуста. В скором времени подозреваемый в угоне был установлен и задержан. Им оказался уже неоднократно судимый безработный житель Златоуста 1960 года рождения. Как он пояснил стражам порядка, авто он отремонтировал и на нём же уехал. Но во время поездки налетел на ограждение и, бросив машину на месте ЧП, скрылся.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ „неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“. Максимальная санкция указанной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый привлечен к административной ответственности по частям 2, 3 статьи 12.27 КоАП РФ „невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием“ и подвергнут административному аресту на 15 суток»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Угонщику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное авто жительнице Златоуста вернули.