/ Задержан подозреваемый в убийстве с расчленением в Челябинской области

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве и расчленении человека. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в следственном комитете России по Челябинской области.



Были обнаружены человеческие останки. В результате неотложно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался местный житель. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Очевидцы сообщают, что в одном из городских колодцев нашли отрезанную голову и ноги. Напомним, что жуткую находку недалеко от больницы Златоуста обнаружил ребенок. На место оперативно выехали следователи и сотрудники полиции.

На данный момент, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Предположительно, погибшим является местный житель, которого разыскивали с декабря.