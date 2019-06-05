/ Рабочего, изнасиловавшего и убившего 15-летнюю девочку, осудят в Челябинской области

Мужчина делал ремонт в квартире, где жила жертва.

Мужчину, лишившего жизни 15-летнюю девочку в Магнитогорске, отправили под суд. Убийство произошло в июне 2018 года. Подросток пришел в свою квартиру, где 27-летний мужчина делал ремонт. Рабочий до этого употребил наркотики. Находясь в состоянии опьянения, он напал на девочку, изнасиловал, а потом избил и несколько раз ударил молотком.

Заместителем прокурора Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летенго жителя Магнитогорска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», «Изнасилование несовершеннолетней», «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией», «Убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера». — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Дело будет рассматривать Челябинский областной суд.