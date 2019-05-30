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/ Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Челябинской области

Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Челябинской области

Предполагаемый убийца до этого пытался зарезать водителя такси.
сегодня в 10:41
  |  Происшествия

Следователи рассказали подробности убийства 17-летней девушки, тело которой обнаружили в подъезде Магнитогорска. Причиной смерти стали множественные ножевые ранения. Предположительно, нанес их ранее знакомый с погибшей 21-летний парень, а причиной стала личная неприязнь.

При этом, по версии следствия, молодой человек в этот день также напал с ножом на водителя такси.

Установлено, что в указанный день, незадолго до убийства своей знакомой, подозреваемый покушался на жизнь водителя такси, пытаясь нанести ему удары ножом. Мужчина оказал активное сопротивление подозреваемому и тот скрылся, не сумев довести своей преступный умысел до конца. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Молодому человеку уже предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса — «Убийство» и «Покушение на убийство». Их расследование сейчас продолжается. Также следователь направил ходатайство в суд, чтобы подозреваемому в преступлениях избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, тело девушки обнаружили 27 мая на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Подозреваемым сразу объявили знакомого погибшей, однако он несколько дней скрывался от правоохранителей. Задержанным оказался 21-летний местный житель, ранее судимый.

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