/ Мать подозреваемого в убийстве получила приют в монастыре Челябинска

Женщина приехала на Южный Урал, чтобы поддержать сына во время следствия.

Жительницу Москвы, чей сын оказался под следствием в Челябинской области, приютил женский монастырь. Мать подозреваемого в убийстве приехала на Южный Урал сразу же, узнав о беде своего ребенка. Поселиться ей было негде, и на помощь пришла Общественная наблюдательная комиссия региона, договорившись с Одигитриевским монастырем.

Сейчас здесь мне очень хорошо и спокойно. Надо мне решить все вопросы со своим сыном, потом буду думать, что дальше делать. Оставаться в Челябинске на время следствия или уехать домой. Адвокат мне в Челябинске нужен, чтобы взялся защищать моего мальчика. — рассказала Галина Сахарова.

Матушка Евсевия, настоятельница монастыря, обеспечила гостье кров, еду и постель. Галине Сахаровой предложили остаться, однако женщина намерена вернуться домой, как только закончит все дела с сыном, предположительно, совершившим тяжкое преступление.