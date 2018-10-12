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/ Челябинские полицейские задержали преступника, организовав план-перехват

Челябинские полицейские задержали преступника, организовав план-перехват

Сотрудников спецслужб в бронежилетах заметили горожане.
сегодня в 14:14
  |  Происшествия

Жители Челябинска сегодня были свидетелями плана-перехвата, выполняемого сотрудниками полиции. Горожане заметили представителей спецслужбы, одетых в бронежилеты, на Свердловском проспекте. Оперативные мероприятия проходили в послеобеденное время.

Сегодня проводился необходимый комплекс оперативных мероприятий. Они завершены. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Из собственных источник сайту «Первый областной» стало известно, что сотрудники полиции разыскивали автоугонщика. Машина и незаконный владелец были остановлены.

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