/ Челябинские полицейские задержали преступника, организовав план-перехват

Сотрудников спецслужб в бронежилетах заметили горожане.

Жители Челябинска сегодня были свидетелями плана-перехвата, выполняемого сотрудниками полиции. Горожане заметили представителей спецслужбы, одетых в бронежилеты, на Свердловском проспекте. Оперативные мероприятия проходили в послеобеденное время.

Сегодня проводился необходимый комплекс оперативных мероприятий. Они завершены. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Из собственных источник сайту «Первый областной» стало известно, что сотрудники полиции разыскивали автоугонщика. Машина и незаконный владелец были остановлены.