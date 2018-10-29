В регионе прошла операция «Ночь»

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В главном управлении МВД России по Челябинской области подвели итоги оперативного-мероприятия «Ночь». В ходе спецоперации полицейские Южного Урала раскрыли 133 преступления, задержали 25 человек и составили 2176 протоколов административного правонарушения. Мероприятия проходили в шести крупных городах региона.

В операции задействовано более 1800 сотрудников органов внутренних дел, а также около 700 человек — коллег из других силовых структур, представителей общественных советов, местных органов власти, казачества, лесничества, частных охранных предприятий, добровольных народных дружин с привлечением средств массовой информации. Сотрудники полиции посетили 704 несовершеннолетних, состоящих на учетах, осуществили 279 проверок родителей несовершеннолетних, а также порядка 780 состоящих под административным надзором граждан и 454 владельца оружия. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции выявлено 53 факта нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. В торговых точках полицейские зафиксировали 50 случаев продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста. — прокомментировал сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Полицейские Челябинска организовали дополнительную рассылку уведомлений с целью выполнения постановлений об административных штрафах. В ходе профилактики, стражи порядка совместно с судебными приставами проверили 114 граждан. Кроме того, правоохранители проверили места реализации алкоголя и табака, где изъяли около 600 литров контрафактной спиртной продукции на сумму более 370 тысяч и 250 единиц табака, на сумму более 25 тысяч рублей.

Важным аспектом спецоперации стала работа с судебными приставами. В Магнитогорске взысканы штрафы на сумму более 160 тысяч рублей. В Копейске и Златоусте выявили 378 административных нарушений, 18 человек были привлечены к ответственности за неуплату штрафов.

В ГУ МВД отмечают, что перед началом проведения операции «Ночь» были проведены инструктажи на знание служебных обязанностей. На каждом таком собрании обращали особое внимание на соблюдение законности и уважительное отношение к гражданам.