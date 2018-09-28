/ Тренера, предлагавшего стероиды, повязала полиция

Продажа запрещенных веществ карается тюремным сроком.

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Инструктора по фитнесу, предлагавшего клиентам не только программы занятий, но и сильнодействующие препараты, задержали в Челябинске. Предположительно, 28-летний мужчина продавал анаболические стероиды. Во время задержания у фитнес-инструктора обнаружили 40 граммов запрещенного вещества. Вычислить барыгу помог подставной покупатель: он договорился о встрече, взял товар — и в этот момент из укрытия выбежали сотрудники полиции, повязавшие фитнес-инструктора.

В Отделе полиции «Центральный» Управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. — прокомментировала сайту «Первый областной» начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

Фитнес-инструктору грозит до 8 лет лишения свободы за участие в незаконном обороте веществ.