Задержан челябинец, который угрожал полицейскому расправой

Подозреваемый заключен под стражу.

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В Челябинске задержан местный житель, который подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Ранее 48-летний мужчина уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сотрудник органов внутренних дел сообщил, что ему поступают оскорбления, а также угрозы причинения вреда жизни и здоровью, связанные с осуществлением своих служебных полномочий.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.