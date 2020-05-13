Челябинца, угрожавшего застрелить бывшую жену, задержали полицейские

Мужчина избил экс-возлюбленную и отобрал ключи от машины.

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Инцидент произошел днем 12 мая в одной из квартир по улице Хохрякова в Челябинске. По словам потерпевшей, между ней и ее бывшим мужем произошел конфликт.

Подвыпивший мужчина несколько раз ударил челябинку, затем угрожал убийством, держа в руках предмет, похожий на пистолет. После этого он ушел, забрав с собой ключи от машины экс-супруги.

«Приметы автомобиля и водителя были переданы всем наружным нарядам вневедомственной охраны Росгвардии. В 13 часов 23 минуты он был остановлен на улице Мамина», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали и передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим.