Дебошир убил собаку и угрожал женщине в Магнитогорске

Мужчина находился в состоянии опьянения.

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В Магнитогорске Челябинской области мужчина, находясь в состоянии опьянения, залез в чужой дом, зверски расправился с собакой и угрожал убийством женщине. Последняя спряталась и вызвала сотрудников Росгвардии.

Трагедия едва не произошла 16 марта около 23:00 в частном доме, расположенном на улице Люгарина. Известно, что мужчина, бывший сожитель потерпевшей, перелез через ограду и, обойдя дом, разбил лопатой пластиковую дверь. Получив беспрепятственный доступ в здание, мужчина зашёл в дом и, схватив нож, зарезал щенка породы хаски, а также нанёс несколько ножевых ранений взрослой собаке. При этом громко выкрикивал угрозы в адрес хозяйки дома.

Услышав шум, женщина сразу же спряталась в сенях и нажала кнопку экстренного вызова вневедомственной охраны Росгвардии. Получив сигнал «Тревога», наряд группы задержания незамедлительно выехал на место происшествия.

«Прибывшие росгвардейцы обнаружили в доме мужчину с ножом в руках, находящегося в состоянии опьянения. Гражданин был задержан, сопротивления стражам правопорядка не оказывал. Им оказался ранее судимый за убийство бывший сожитель женщины 1969 года рождения»,— сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Задержанный дебошир был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.