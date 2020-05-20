«Сбросили тело в карьер»: двое южноуральцев подозреваются в жестокой расправе над мужчиной

Перед смертью жертве нанесли множественные травмы.

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Тело мужчины в карьере недалеко от деревни Баландино (Чесменский район) обнаружили днем 16 мая. По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей региона.

По версии следствия, подозреваемые распивали спиртное в частном доме вместе с местным жителем. В ходе конфликта они нанесли ему множественные удары, от которых позже он скончался. Желая скрыть следы преступления, злоумышленники отвезли тело жертвы и сбросили его в карьер с водой.

«В настоящий момент подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.