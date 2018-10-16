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/ Скрывшегося с места ДТП мужчину задержали в Карталах

Скрывшегося с места ДТП мужчину задержали в Карталах

Происшествие произошло в эту субботу.
сегодня в 16:23
  |  Происшествия

В Карталах был задержан подозреваемый в дорожно-транспортном происшествии. Как рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД по городу Карталы, пострадавший в ДТП скончался сразу на месте происшествия. Кроме того, на месте аварии были найдены фрагменты бампера машины.

В городе Карталы, на улице Калмыкова на нерегулируемом пешеходном переходе, напротив дома № 6 произошел наезд на пешехода, впоследствии чего он скончался от полученных травм. Водитель с места происшествия скрылся, оставив место ДТП. Тело обнаружили жители города. Пострадавшего отбросило от удара, смерть наступила сразу, поскольку был очень сильный удар. От перехода постраавшего отбросило почти на 20 метров. — рассказал сайту «Первый областной» начальник Карталинского ГИБДД Максим Перепелица.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 13 октября, в Карталах. Местные жители обнаружили в кустах недалеко от пешеходного перехода тело мужчины, котрого сбил на своем автомобиле водитель. Тогда появилась версия о том, что это водитель скинул тело в кусты, но в Карталинском ГИБДД пояснили, что пострадавшего отбросило почти на 20 метров от удара с автомобилем.

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