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сегодня в 14:38
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/ Иномарка легла на крышу на трамвайных путях в Магнитогорске

Иномарка легла на крышу на трамвайных путях в Магнитогорске

Два авто не поделили перекресток утром.
сегодня в 14:24
  |  Происшествия

Утро четверга в Магнитогорске началось с аварии. На пересечении улицы Грязнова и проспекта Карла Макса 18 октября столкнулись две иномарки — «Дэу Нексия» и «Тойота». Японский автомобиль от удара перевернулся, и остался лежать на крыше на трамвайных путях. У южнокорейской машины повредилась передняя часть.

Автомобиль «Дэу Нексия» двигался по улице Грязнова, поперечно ему ехала «Тойота». Машины столкнулись на перекрестке. От удара «Тойота» опрокинулась. Движение трамваев было остановлено на 25 минут. Пострадавших в аварии нет. — проинформировали сайт «Первый областной» в ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.

Жители Магнитогорска отметили, что этот перекресток раньше был опаснее. Сейчас там убрали круговое движение, однако ДТП случаются.

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сегодня в 14:24
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