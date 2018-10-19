/ Две аварии остановили движение на Свердловском тракте

Автомобилисты сообщают о многочасовой «пробке».

Свердловский тракт встал в «пробке» под мостами на ЧМЗ. Движение затруднено от Комсомольского проспекта до улицы Автодорожной с утра 19 октября. Причиной оказались сразу два ДТП, произошедшее в одном месте с разницей всего в 20 минут. Информацию подтвердили в ГИБДД Челябинска.

В 9:40 в районе дома № 5 по Свердловскому тракту было ДТП с участием фуры и автомобиля «Лада». В 10:00 в районе дома № 5 по Свердловскому тракту столкнулись «Фольксваген» и «Рено». Участников отправили на пункт оформления ДТП. Пострадавших нет. — проинформировал сайт «Первый областной» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Шерстобитов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по Свердловскому тракту возможно со скоростью 3 километра в час. «Пробка» также вызвала затор на улицах Куйбышева, Цинковой и Каслинской на повороте на Новомеханическую.