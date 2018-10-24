/ Южноуралец на легковушке пострадал в аварии с «КамАЗом»

Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», двигаясь со стороны Троицка, неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди автомобиль «КамАЗ» под управлением водителя 1965 года рождения, совершил столкновение, в результате которого автомобиль «ВАЗ-2115» изменил траекторию движения, и съехал в кювет. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Троицка.
К счастью, погибших в аварии нет. Водитель отечественной легковушки получил травмы различной степени тяжести, ему назначено амбулаторное лечение.