/ Южноуралец на легковушке пострадал в аварии с «КамАЗом»

Автомобилисту назначено амбулаторное лечение.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

28-летний водитель «ВАЗ-2115» столкнулся с «КамАЗом» на трассе Челябинск-Троицк- Казахстан. Авария произошла в понедельник, 22 октября. В результате ДТП отечественная легковушка получила серьезные повреждения — у автомобиля полностью разрушена передняя часть. Как удалось выяснить сотрудникам ГИБДД, за рулем «Пятнадцатой» находился житель Коркино, направлявшийся в Челябинск из Троицка.

Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», двигаясь со стороны Троицка, неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди автомобиль «КамАЗ» под управлением водителя 1965 года рождения, совершил столкновение, в результате которого автомобиль «ВАЗ-2115» изменил траекторию движения, и съехал в кювет. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Троицка.

К счастью, погибших в аварии нет. Водитель отечественной легковушки получил травмы различной степени тяжести, ему назначено амбулаторное лечение.