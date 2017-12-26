/ Правоохранители задержали напавшего на судью мужчину на Южном Урале

Им оказался 39-летний житель Еманжелинска.

Следователям совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД удалось установить личность и задержать мужчину, напавшего на судью в Еманжелинске. Им оказался 39-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Сейчас состояние женщины стабилизировалось.



По версии следствия, в указанный день, подозреваемый напал на потерпевшую, но она оказала ему активное сопротивление и смогла убежать от нападавшего. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания в совершении преступления. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.



Напомним, 19 декабря в Еманжелинске на мирового судью было совершено нападение. Неизвестный с ножом набросился на женщину на улице Северной и нанес ей несколько ударов руками и ножевое ранение. После произошедшего пострадавшую госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия в связи с осуществлением правосудия».

