/ Неизвестный с ножом напал на судью на Южном Урале

Следователи связывают нападение с профессиональной деятельностью пострадавшей.

19 декабря в Еманжелинске на мирового судью было совершено нападение. Неизвестный с ножом набросился на женщину на улице Северной и нанес ей несколько ударов руками и ножевое ранение. После произошедшего пострадавшую госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье, связанной с профессиональной деятельностью пострадавшей.



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 296 УК РФ «Насильственные действия в связи с осуществлением правосудия». — сообщили сайту Первый областной в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас следователи СК и сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД разыскивают нападавшего. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления.

