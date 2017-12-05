/ Южноуралец напал на 77-летнюю женщину с битой ради ее пенсии

Злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

В Увельском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя села Малое Шумаково, ранее судимого. Он, по версии следствия, в сентябре 2017 года, будучи пьяным, напал на дом 77-летней односельчанки. Злоумышленник знал, что в тот день пожилая женщина должна была получить пенсию.

Надев тряпичную маску и перчатки, вооружившись деревянной битой, обвиняемый выбил входную дверь частного дома, нанес престарелой женщине два удара битой и потребовал передачи имеющихся денежных средств. После чего вновь нанес два удара битой по голове. Однако денежных средств у пенсионерки не оказалось, поскольку в этот день пенсию не принесли. Не получив денежных средств, опасаясь быть обнаруженным, обвиняемый с места преступления скрылся. Своими действиями злоумышленник причинил пенсионерке телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью. — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, судить его будут по статье «Разбой, совершенный с применением предмета в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище» в Увельском районном суде. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.