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Южноуралец во время заседания отругал судью матом

Мужчина вынесли наказание за преступление.
сегодня в 15:35
  |  Общество
40-летнему жителю Чебаркуля предстоит 320 часов обязательных работ. Такое решение принял миасский городской суд по уголовному делу по статье «Неуважение к суду». В октябре прошлого года мужчина оскорбил судью нецензурной бранью. Непристойную речь чебаркулец произнес в присутствии секретаря и помощника прокурора.

Подсудимый в зале судебных заседаний Чебаркульского городского суда в ходе рассмотрения заявления об установлении в отношении него административного надзора, проявил неуважение к суду, публично оскорбив председательствующего словами грубой нецензурной брани. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Южноуралец полностью признал свою вину. Из-за этого уголовное дело рассмотрели в особом порядке. С учетом мнения прокурора суд признал подсудимого виновным. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.

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