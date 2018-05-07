/ Южноуралец во время заседания отругал судью матом

Мужчина вынесли наказание за преступление.

40-летнему жителю Чебаркуля предстоит 320 часов обязательных работ. Такое решение принял миасский городской суд по уголовному делу по статье «Неуважение к суду». В октябре прошлого года мужчина оскорбил судью нецензурной бранью. Непристойную речь чебаркулец произнес в присутствии секретаря и помощника прокурора.

Подсудимый в зале судебных заседаний Чебаркульского городского суда в ходе рассмотрения заявления об установлении в отношении него административного надзора, проявил неуважение к суду, публично оскорбив председательствующего словами грубой нецензурной брани. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Южноуралец полностью признал свою вину. Из-за этого уголовное дело рассмотрели в особом порядке. С учетом мнения прокурора суд признал подсудимого виновным. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.