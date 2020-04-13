Госпитализацию сотрудника полиции на «скорой» прокомментировали в ГУ МВД области

В ведомстве отреагировали на сообщение о заболевании у правоохранителя.

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В главном управлении МВД России по Челябинской области прокомментировали информацию о госпитализации одной из сотрудниц с признаками пневмонии и коронавирусной инфекции. В ведомстве пояснили, что среди полицейских на данный момент нет случаев заболевания Covid-19.



«Сотрудники подразделений несут службу. Среди сотрудников полиции подозрений на коронавирус пока нет», — сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Источник в ГУ МВД сообщил «Первому областному», что сотрудник полиции действительно был госпитализирован. Однако собеседник не уточнил было ли это связано с коронавирусом.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение о том, что в Челябинске из подведомственной МВД поликлиники с признаками пневмонии была госпитализирована женщина. Якобы она пришла на приём к врачу, а после этого ей вызвали скорую, предварительно закрыв в кабинете и увезли в другую больницу с подозрением на пневмонию.

Отметим, что согласно оперативным данным в Челябинской области на утро понедельника, 13 апреля, зафиксировано 45 подтверждённых случаев заболевания Covid-19, 12 из которых вылечились. Помимо этого ещё у 9 человек диагноз предварительно подтверждён.