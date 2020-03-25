Ребёнок пострадал в результате ДТП в Челябинской области

Водитель автомобиля не справился с управлением.

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В Челябинской области авария произошла в результате того, что водитель автомобиля не заметил перебегающее дорогу животное. В результате есть пострадавшие.

Инцидент произошёл 24 марта около 16:40 на 8 километре автодороги Троицк — село Октябрьское. Известно, что водитель автомобиля «Лада Гранта» 1989 года рождения наехал на собаку, находящуюся в этот момент на дороге. После «столкновения» с животным водитель потерял контроль над управлением, и автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.

«В результате опрокидывания пострадал пассажир автомобиля — мальчик 12 лет. Ему назначено амбулаторное лечение»,— сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, 16 марта в Челябинской области также произошло ДТП, в котором пострадала 7-летняя девочка. Известно, что водитель «Тойоты» не справился с управлением в снегопад и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другим автомобилем.