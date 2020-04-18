Неравнодушные просят подключить силовиков к проверке ситуации со сбором денег для ребёнка с СМА

Сейчас в ситуации разбирается уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.

Неразбериха по ситуации с маленьким Мишей Волченковым продолжает набирать обороты в социальных сетях. Точнее, ситуация по сбору средств волонтёрами на лечение ребёнка. Как оказалось, один из благотворительных фондов не смог предоставить отчёт о том, на что он собирал деньги, кому они были переданы и какая сумма была собрана. Сейчас в ситуации разбирается уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова, а неравнодушные люди просят привлечь к проверке сбора средств силовиков.

Миша Волченков был госпитализирован в отделение паллиативной медицинской помощи детям в челябинскую городскую больницу № 9 в марте 2019 года с диагнозом «Спинальная мышечная артрофия I типа». Вылечить этот диагноз невозможно, можно только поддерживать жизнь малыша. И, как сообщает главный врач больницы Олег Денисов, ИВЛ-зависимый ребёнок был обеспечен всем необходимым, при этом всё это было оплачено средствами, выделенными из областного бюджета.

«Мать ребёнка интересовалась его состоянием редко, за год его нахождения в больнице навестила его не более пяти раз, при этом один раз принесла упаковку памперсов и влажных салфеток, в которых не было необходимости. Состоянием ребёнка интересовалось и доверенное лицо, которое также навещало ребёнка редко и передавало некоторые вещи для Миши, в которых не было необходимости»,— рассказывает Олег Денисов.

Всё это время ребёнком интересовался благотворительный фонд «Жизнь», который собирал деньги на лечение малыша. В социальных сетях были созданы специальные группы, при этом сборы средств переводились на разные счета и даже личные банковские карты. Сайту «Первый областной» известно, что фонд ни разу не предоставил официальной отчётности о том, сколько средств было собрано, на что они были направлены и кому переданы. А это около 1 миллиона 700 тысяч рублей. А администратором страниц фонда была женщина, на которую мать Миши оформила доверенность, практически её не зная. И, по некоторой информации источника сайта, за это матери, страдающей алко- и наркозависимостью, заплатили около 20 тысяч рублей. За это женщина дала в распоряжение доверенного лица всю информацию о ребёнке, фото- и видеоматериалы, на основании которых и были созданы группы по сбору средств. При этом администраторы страниц сообщали разную информацию о состоянии ребёнка, а также о сборе средств на дорогостоящие лекарства и даже госпитализацию в американскую клинику. Но, по их словам, всё время шло что-то не так.

«Благотворительный фонд „Жизнь“ оплачивал работу круглосуточных нянь по уходу на Мишей с июля 2019 года, тогда как необходимости в этом не было. После того, как городская клиническая больница № 9 была перепрофилирована под оказание помощи пациентам с коронавирусом, ребёнок был переведён в ЧОКДБ вместе со всеми лекарственными препаратами, игрушками, детским автомобильным креслом и прочим. После этого благотворительный фонд забрал обратно из отделения механический инфулятор-респиратор, игрушки, подъёмник с ремнями, коляску инвалидную с электроприводом и два матраса противопролежневых»,— добавляет главврач городской больницы № 9.

Главврач областной детской больницы Галина Киреева также сообщает, что всё необходимое для маленького Миши также предоставляется больницей, и необходимости в сборе средств нет. И вообще, несмотря на диагноз, состояние ребёнка стабильное, и его можно было бы отпустить домой к родителям, где за ним был бы должный круглосуточный уход. При этом всё это происходило бы под наблюдением медиков, предоставленных ЧОКДБ. Однако, по информации главврача, мать Миши отказалась от его выписки, и сейчас он находится в медицинском учреждении.

Жители Челябинской области и даже других областей, неравнодушные к судьбе ребёнка, решили разобраться в этом деле и написали обращение к уполномоченному по правам ребёнка в Челябинской области Евгении Майоровой.

«Вокруг неизлечимо больного ребёнка происходит непонятная ситуация, которая изначально должным образом не контролировалась соцработниками и органами опеки и переросла в массовую истерию без конкретной перспективы оказания помощи ребёнку. Есть подозрение, что организованная группа лиц в связке с биологической матерью ребенка и при поддержке Благотворительного фонда и групп помощи в Интернете осуществляет мошеннические действия с массовым сбором денежных средств, спекулирует здоровьем ребенка, разжигает волнения в обществе, вводит в заблуждения тысячи людей и создаёт общественный резонанс»,— говорится в обращении.

Кроме того, авторы обращения настаивают на проверке силовиками данной ситуации, и Евгения Майорова поддерживает эту инициативу.

«Я с таким в благотворительности еще никогда не сталкивалась. За эти несколько месяцев к судьбе ребенка подключались специалисты и эксперты. Все, кто хотел действительно разобраться в ситуации это делали, приезжали даже из других регионов. И говорили о том, что такого „сумасшедшего бреда и наглости“ от „волонтеров“ раньше не встречали. Организаторы действительно талантливо играют на чувствах и эмоциях людей через методы интернет-продвижения»,— говорит уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области.

По её словам, сообщения с просьбой разобраться в этой ситуации приходили ещё с декабря 2019 года, и Евгении Майоровой пришлось вникать в этот беспредел. Кроме того, на сайте фонда «Жизнь» в попечительском совете состояла достаточно известная личность. Но, как оказалось, этот человек не имел никакого отношения к возникшей ситуации.

А авторы обращения надеются на то, что к ситуации подключатся Следственный комитет, полиция, прокуратура и другие ведомства, которые расставят всё по местам и помогут маленькому Мише обрести любящую семью и должное внимание.