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/ Подозреваемого в распространении наркотиков челябинца задержали полицейские

Подозреваемого в распространении наркотиков челябинца задержали полицейские

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
сегодня в 11:30
  |  Происшествия

Полицейские Челябинска задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Челябинска в дневное время задержали ранее не судимого 22-летнего мужчину. В ходе досмотра у него были изъяты 8 свертков с белым порошком и 4 свертка с травянистой массой, общим весом в 12 грамм. Экспертиза показала, что вещества являются наркотическими.

Полицейскими установлено, что задержанный занимался раскладыванием наркотиков на территории города Челябинска. Через сеть Интернет он получал информацию от неустановленного лица о местонахождении наркотического средства, забирал его, расфасовывал, и в дальнейшем осуществлял его раскладку по тайникам на территории города Челябинска. В ходе проведения мероприятий по месту проживания задержанного, полицейскими изъяты электронные весы и упаковочный материал. — говорится в заявлении пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту полиция Курчатовского района Челябинска возбудила уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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