/ Троих наркоторговцев задержали челябинские полицейские

У подозреваемых изъято более 34 граммов синтетики.

Троих граждан в возрасте от 25 до 40 лет, один из которых ранее был судим, задержали сотрудники Управления МВД России по городу Челябинску. У задержанных жителей Южного Урала правоохранители изъяли более 34 граммов наркотических синтетических средств.

В отношении подозреваемых в ОП «Центральный» и ОП «Металлургический» УМВД России по г. Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей в крупном размере). — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас все подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания (в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации). Криминальной троице грозит до 10 лет лишения свободы.