/ Более 2 килограммов марихуаны изъяли южноуральские полицейские

Задержанные с коноплей мужчины рассказали, что собирали ее для личного потребления.

Полицейские Троицка провели мероприятия на приусадемном участке одного из домов по улице Чкалова, где обнаружили и изъяли у местного 42-летнего жителя наркотическое средство растительного происхождения — каннабис — массой более 1 килограмма. Еще больше марихуаны изъяли у 39-летнего жителя поселка Каракулька. Оба мужчины рассказали правоохранителям, что собирали коноплю исключительно для себя.

В настоящее время в МО МВД России «Троицкий» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас в отношении одного из мужчин решается вопрос об избрании меры пресечения, второй же находится под подпиской о невыезде.