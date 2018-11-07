/ Студентку из Челябинска осудят за продажу наркотиков через интернет

Девушка также обвиняется в сбыте фальшивых банкнот.

Студентку одного из ВУЗов Челябинска осудят за продажу наркотиков через интернет-магазин. Обвинительное заключение 20-летней девушке утвердила областная прокуратура. По заверению надзорного органа, челябинка была участницей организованной преступной группировки.

По версии следствия девушка в апреле 2018 года вступила в организованную преступную группу для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории г. Челябинска. В июле 2018 года при задержании обвиняемой изъято более 16 гр. синтетического наркотического средства, расфасованного на мелкоопотовые партии и помещенного в 4 тайника — «закладки». Кроме того, обвиняемая изобличена в сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. В момент задержания у нее изъято 10 поддельных купюр номиналом по 5000 рублей каждая. — рассказали сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Кроме того, в ходе следствия прокуратура наложила арест не только на деньги обвиняемой, но и на имущество в виде автомобиля, мотоцикла, ноутбука и двух смартфонов. Девушка обвиняется по статьям «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в крупном размере». Материалы дела направлены в Калининский районный суд Челябинска для дальнейшего рассмотрения.