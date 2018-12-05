/ «Вот она — страсть»: два авто в интересном положении привлекли внимание челябинцев

Произошло ДТП, автомобиль пытался завернуть, не справился с управлением и врезался в лобовое стекло автомобиля, стоящего на парковке возле «Пятёрочки». — рассказал очевидец происшествия.
Инцидент тут же стал поводом для шуток в социальных сетях.
Машины сношаются. — написал Андрей Чернов
Восстание машин! — отмечает другой подписчик
Вот она — страсть. — шутит челябинец Иван Малясов
Очевидцы сообщают о том, что на место аварии вызвали сотрудников ГИБДД, и что водитель верхней машины закрыл ее на ключ и ушел.