/ «Вот она — страсть»: два авто в интересном положении привлекли внимание челябинцев

Снимки с места ДТП были размещены в социальных сетях.

Необычная авария произошла сегодня, 5 декабря, утром в челябинском микрорайоне Парковый. Автомобиль немецкой марки «Опель» заехал на капот припаркованного автомобиля. Первое сообщение и фотографии с места ДТП появились в группе «Парковый Челябинск».

Произошло ДТП, автомобиль пытался завернуть, не справился с управлением и врезался в лобовое стекло автомобиля, стоящего на парковке возле «Пятёрочки». — рассказал очевидец происшествия.

Инцидент тут же стал поводом для шуток в социальных сетях.

Машины сношаются. — написал Андрей Чернов

Восстание машин! — отмечает другой подписчик

Вот она — страсть. — шутит челябинец Иван Малясов

Очевидцы сообщают о том, что на место аварии вызвали сотрудников ГИБДД, и что водитель верхней машины закрыл ее на ключ и ушел.