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/ 6-летний велосипедист заблудился в родном Магнитогорске

6-летний велосипедист заблудился в родном Магнитогорске

Ребенка начали искать волонтеры и полиция.
сегодня в 11:04
  |  Происшествия

Юный магнитогорский велосипедист заблудился на прогулке. 6-летний мальчик отправился кататься по двору на двухколесном друге. Ребенок был один. Примерно в полдень мальчик решил расширить границы своей прогулки и выехал из двора. Больше ребенка никто не видел. Родители, не сумев самостоятельно отыскать сына, обратились в полицию, а также попросили помощи у волонтеров.

Спустя несколько часов наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ на улице Уральской около дома 37 заметил подходящего под описание подростка. Испуганный ребенок, не выпуская из рук свой велосипед, назвал росгвардейцам свои имя и фамилию, а также рассказал, что заблудился и не может найти дорогу домой. Сотрудники Росгвардии незамедлительно сообщили о нахождении мальчика в дежурную часть. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.

Родители приехали за ребенком прямо на улицу Уральскую. Мальчик вернулся домой.

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