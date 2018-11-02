/ Заблудившегося на Ильменском хребте пенсионера отыскали по следам на снегу

Мужчина сам обратился к спасателям, но не стал выполнять их инструкции.

Пенсионер, решивший покорить Ильменский хребет, заблудился в горах. Он сам рассказал о случившемся, обратившись в ЕДДС. Пожилому мужчине посоветовали оставаться на месте и ждать помощи спасателей, однако пенсионер решил выбраться самостоятельно. Он продолжил движение по склону. Прибывшая группа спасателей обнаружила только цепочку следов на свежем снегу, которая могла вести к пропавшему.

Усилия спасателей были вознаграждены: 63-летний мужчина был найден, его состоянию ничего не угрожало. Как выяснилось, он спустился по восточному склону и углубился в заповедник. Мужчина был доставлен до дома. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели напоминают, что в холодное время года еще важнее планировать свой маршрут, чтобы не оказаться одному в незнакомой местности. Туристам, которые заблудились, нужно сразу обращаться к спасателям и оставаться на месте. Одеваться в горы нужно по погоде.