Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.65 +0.05 74.58 +0.16
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+3 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Заблудившегося на Ильменском хребте пенсионера отыскали по следам на снегу

Заблудившегося на Ильменском хребте пенсионера отыскали по следам на снегу

Мужчина сам обратился к спасателям, но не стал выполнять их инструкции.
сегодня в 08:29
  |  Происшествия

Пенсионер, решивший покорить Ильменский хребет, заблудился в горах. Он сам рассказал о случившемся, обратившись в ЕДДС. Пожилому мужчине посоветовали оставаться на месте и ждать помощи спасателей, однако пенсионер решил выбраться самостоятельно. Он продолжил движение по склону. Прибывшая группа спасателей обнаружила только цепочку следов на свежем снегу, которая могла вести к пропавшему.

Усилия спасателей были вознаграждены: 63-летний мужчина был найден, его состоянию ничего не угрожало. Как выяснилось, он спустился по восточному склону и углубился в заповедник. Мужчина был доставлен до дома. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели напоминают, что в холодное время года еще важнее планировать свой маршрут, чтобы не оказаться одному в незнакомой местности. Туристам, которые заблудились, нужно сразу обращаться к спасателям и оставаться на месте. Одеваться в горы нужно по погоде.

Происшествия
Скалолазы-любители заблудились в Саткинском районе
17.09.2018
Скалолазы-любители заблудились в Саткинском районе
Общество
Жительница Екатеринбурга заблудилась в лесу во время массового забега
27.08.2018
Жительница Екатеринбурга заблудилась в лесу во время массового забега
Общество
Две женщины с маленькими детьми заблудились в полях на Южном Урале
22.08.2018
Две женщины с маленькими детьми заблудились в полях на Южном Урале
Происшествия
6-летний велосипедист заблудился в родном Магнитогорске
11.06.2018
6-летний велосипедист заблудился в родном Магнитогорске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Челябинцы пожаловались на отсутствие автобусов в утреннее время
сегодня в 11:18
Челябинцы пожаловались на отсутствие автобусов в утреннее время
Общество
Подозреваемого в «минировании» здания Правительства задержали в Челябинске
сегодня в 11:14
Подозреваемого в «минировании» здания Правительства задержали в Челябинске
Общество
Улицу в центре Челябинска перекроют на две недели
сегодня в 10:11
Улицу в центре Челябинска перекроют на две недели
Происшествия
Школьник уехал автостопом из Чебаркуля в южноуральскую столицу
сегодня в 10:00
Школьник уехал автостопом из Чебаркуля в южноуральскую столицу
Происшествия
Подросток угодил под маршрутку в Миассе
сегодня в 09:42
Подросток угодил под маршрутку в Миассе
Хоккей
Евгений Дадонов назвал «взрослым мальчиком» выбирающего клуб Панарина
сегодня в 09:36
Евгений Дадонов назвал «взрослым мальчиком» выбирающего клуб Панарина
Общество
Дед Мороз уже готовит сани для поездки в Челябинск
сегодня в 08:45
Дед Мороз уже готовит сани для поездки в Челябинск
Происшествия
Заблудившегося на Ильменском хребте пенсионера отыскали по следам на снегу
сегодня в 08:29
Заблудившегося на Ильменском хребте пенсионера отыскали по следам на снегу
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6