/ Нужна ли в Челябинске новая велотрасса? Голосование

Южноуральским велосипедистам предложили проголосовать за строительство новой велотрассы. Маршрут дорожки пройдет от Парка Гагарина до спортивного комплекса «Рифей». Длина новой трассы составит 15 километров.
Сайт «Первый областной» решил поинтересоваться у южноуральцев, действительно ли необходима отдельная дорожка для велосипедистов. Эксперты отмечают, в Челябинской области достаточно много любителей велоспорта, и новая трасса была бы кстати.
Новая велодорожка больше для развития здорового образа жизни, и для любителей велоспорта, которых сейчас очень много. Плюс, на велодорожке любителям велосипеда передвигаться будет безопаснее, чем на дороге. Вообще, велоспорт у нас очень популярен. Недавно закончилась спартакиада молодежи, где больше всего медалей дал именно велоспорт, на чемпионате России по гонкам на треке наши спортсмены взяли 6 медалей. Плюс, у нас очень много любителей. Перспективы развития велоспорта только положительные, на любительских пробегах собирается очень много людей. — рассказал сайту «Первый областной» Игорь Ивашин.
По предварительным результатам голосования в официальном паблике сайта 1obl.ru «Вконтакте», выяснилось, что более 60% проголосовавших поддерживают инициативу строительства. 18,9% ответили «мне все равно», а 11.34% не смогли определенно выразить свое мнение. Вариант «не поддерживаю» поддержало лишь 6,53%. Голосование продолжится до конца этой недели. Поделиться своим мнением можете и вы, нажав на строчку с подходящим ответом.