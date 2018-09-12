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/ Нужна ли в Челябинске новая велотрасса? Голосование

Нужна ли в Челябинске новая велотрасса? Голосование

Маршрут дорожки пройдет от Парка Гагарина до спортивного комплекса «Рифей».
сегодня в 14:30
  |  Общество

Южноуральским велосипедистам предложили проголосовать за строительство новой велотрассы. Маршрут дорожки пройдет от Парка Гагарина до спортивного комплекса «Рифей». Длина новой трассы составит 15 километров.

Сайт «Первый областной» решил поинтересоваться у южноуральцев, действительно ли необходима отдельная дорожка для велосипедистов. Эксперты отмечают, в Челябинской области достаточно много любителей велоспорта, и новая трасса была бы кстати.

Новая велодорожка больше для развития здорового образа жизни, и для любителей велоспорта, которых сейчас очень много. Плюс, на велодорожке любителям велосипеда передвигаться будет безопаснее, чем на дороге. Вообще, велоспорт у нас очень популярен. Недавно закончилась спартакиада молодежи, где больше всего медалей дал именно велоспорт, на чемпионате России по гонкам на треке наши спортсмены взяли 6 медалей. Плюс, у нас очень много любителей. Перспективы развития велоспорта только положительные, на любительских пробегах собирается очень много людей. — рассказал сайту «Первый областной» Игорь Ивашин.

По предварительным результатам голосования в официальном паблике сайта 1obl.ru «Вконтакте», выяснилось, что более 60% проголосовавших поддерживают инициативу строительства. 18,9% ответили «мне все равно», а 11.34% не смогли определенно выразить свое мнение. Вариант «не поддерживаю» поддержало лишь 6,53%. Голосование продолжится до конца этой недели. Поделиться своим мнением можете и вы, нажав на строчку с подходящим ответом.

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