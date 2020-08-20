За вымогательство наркотиков и денег в колонию отправлен житель Челябинска

При этом он применял насилие.

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В феврале 2019 года один из жителей Челябинска находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения на одной из квартир-притонов в компании таких же людей. К ним пришел «курьер», который принес новые дозы, но так как одному из наркоманов действительно не хотелось выходить из этого состояния и он начал вымогать деньги и наркотики у «дилера».

Только вымогать он решил по-крупному: от потерпевшего он требовал 300 тысяч рублей и 32 грамма наркотиков. Он полагал, что все это у него имеется. Поэтому даже применял насилие, хоть и не опасное для жизни и здоровья.

Так как у пострадавшего мужчины имелись все основания опасаться за свою жизнь, он согласился передать требуемые деньги и наркотическое вещество, хотя все указанное у него отсутствовало. Об этой истории рассказали в прокуратуре Челябинской области.

«Металлургическим районным судом города Челябинска вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. „в, г“ ч.2 ст.163, п.„г“ ч.2 ст.229 УК РФ „вымогательство, совершенное с применением насилия, в крупном размере и вымогательство наркотических средств с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья“», — сообщили в ведомстве.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отмечается что на данный момент приговор суда не вступил в законную силу.