За вождение в нетрезвом виде челябинку отправят в колонию

Женщина уже была осуждена за аналогичное правонарушение.

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В Челябинске местная жительница отправится в колонию за вождение в нетрезвом виде. За данное нарушение ей придется отбывать срок, поскольку ранее ее уже судили за аналогичное преступление. В мае 2020 года Курчатовским судом ей присудили 200 часов обязательных работ, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилей на 2 года.

«Несмотря на имеющееся наказание, обвиняемая 15.07.2020, находясь в состоянии опьянения, села за управление автомобилем „Мазда 3“ и передвигалась по улицам г. Челябинска, пока не была остановлена сотрудниками ДПС полка ГИБДД УМВД России по г. Челябинску, которые обнаружили у нее признаки опьянения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Челябинке судом Советского районного суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев и 2 дня в колонии-поселении, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля на 2 года 10 месяцев.