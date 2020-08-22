Шестерых южноуральцев задержали с наркотиками в ходе операции «Мак-2020»

Мужчинам уже избрали меру пресечения.

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Сотрудники полиции Челябинской области проводят второй этап операции «Мак-2020», в ходе которой выявляют незаконный оборот наркотиков, а также ликвидируют посевы растений, содержащих наркотические вещества. За небольшой промежуток времени стражи порядка задержали более пяти человек с запрещёнными веществами. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В рамках данной операции сотрудники челябинского гарнизона полиции на территории Ленинского, Курчатовского, Центрального и Тракторозаводского районов города задержали четырех мужчин, трое из который ранее судимы. В ходе личного досмотра стражи правопорядка обнаружили и изъяли у них наркотические вещества общей массой 2,71 грамма»,— рассказали в ведомстве.

Двух молодых людей задержали и в Миассе. При личном досмотре у жителя Златоуста 1995 года рождения полицейские обнаружили свёрток с наркотиком массой 0,97 граммов, а 21-летний местный житель, увидев правоохранителей, попытался избавиться от полимерного пакета с запрещённым веществом массой 0,78 грамма. Однако также был задержан.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемым уже избрана мера пресечения»,— добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Так, одного из челябинцев заключили под стражу, другой находится под подпиской о невыезде, ещё двум избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Жители Златоуста и Миасса также находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.