За убийство жены на глазах у ребенка будут судить жителя Сатки

У женщины остались трое детей.

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В Сатке перед судом предстанет 30-летний местный житель, жестоко расправившийся со своей супругой. Мужчина обвиняется в совершении убийства.

По версии следствия, 26 декабря 2019 года мужчина вместе с женой выпивали. Между ними произошел конфликт на почве ревности. Женщина попыталась скрыться от супруга на улице, но он настиг ее и нанес ей не менее 15 беспорядочных ударов ножом. От кровопотери она скончалась.

«Преступление совершено на глазах совместного малолетнего ребенка 2012 г. р. Кроме того, у погибшей остались малолетние дети — сыновья 2007 и 2018 г. р, которые переданы под опеку бабушке», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Обвиняемый стоит на учете с диагнозом «алкоголизм». Вину он признал, но сослался на то, что совершил преступление в состоянии аффекта. Экспертиза признала его вменяемым, дело передано в суд.