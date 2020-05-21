Дело об убийстве 15-летней давности дошло до челябинского областного суда

В 2005 году в Нязепетровске был убит рыбак.

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По данным следствия, ночью 1 августа 2005 года, обвиняемый вместе с другом (уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с его смертью) совершили нападение на рыбака.

Мужчины распивали алкоголь на берегу реки Уфа в Нязепетровске. В итоге завязалась ссора, сначала она ограничилась словесной перепалкой, но перешла в рукоприкладство. Двое мужчин нанесли множество ударов руками и монтировкой по голове 39-летнего рыбака.

Жертву посадили на заднее сиденье «копейки» и направились в сторону города. По дороге водитель не справился с управлением и «ВАЗ-2101» оказался в кювете.

«После этого извлекли потерпевшего из салона автомобиля, оставив лежать на земле. Тем временем злоумышленники разлили легковоспламеняющуюся горючую жидкость, и совершили поджог автомобиля, причинив потерпевшему материальный ущерб в размере 20 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Скончался рыбак практически сразу после драки, нападавшие нанесли ему закрытую черепно-мозговую травму, как потом показала экспертиза.

Убедившись, что «следы заметены», соучастники скрылись с места преступления. Уголовное дело направлению в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Напомним, обвиняемый был ранее судим. Сейчас на 48-ми летнего жителя региона заведено несколько дел, предусмотренных ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), п. п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).