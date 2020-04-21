Бытовой конфликт в Челябинске привел к смерти двух людей

Им были нанесены ножевые ранения.

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Поздним вечером пятницы, 20 марта, трое челябинцев решили отметить грядущие выходные и закупились спиртными напитками. Отмечать было решено в одном из домов, находящихся в Металлургическом районе.

Только под воздействием спиртного у людей начался бытовой конфликт. Один из них, 45-летний мужчина, решил уладить его по-своему и, достав нож, нанес своим друзьям смертельные ножевые ранения. После этого он скрылся с места преступления.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 45-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — рассказали в СУ СК РФ по Челябинской области.

На данный момент обвиняемый заключен под стражу, но расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что санкции по данной статье предусматривают лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.