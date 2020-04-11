Четверых южноуральцев будут судить за заказное убийство предпринимателя

Помимо убийства, обвиняемые совершили ещё несколько преступлений.

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В Магнитогорске Челябинской области предприниматель, не желая делить прибыль со своим партнёром, задумал его убийство и подключил к делу ещё троих человек. В результате жадности бизнесмена южноуральцы ответят перед судом сразу по нескольким статьям.

В 2012 году организатор преступлений и пострадавший организовали совместный бизнес. Впоследствии между партнёрами стали возникать разногласия, связанные с распределением получаемой прибыли, и потерпевший неоднократно инициировал судебные споры со своим партнёром. Тогда, чтобы не нести убытки, обвиняемый предложил своему знакомому убить своего коллегу за 850 тысяч рублей. Тот согласился и привлёк к делу ещё двоих человек.

Рано утром 24 мая 2018 года мужчины оделись в форму, схожую с той, которую носят полицейские, похитили государственные регистрационные знаки припаркованного автомобиля, установили их на свою машину в целях конспирации и напали на партнёра заказчика у подъезда его дома. Несмотря на активное сопротивление бизнесмена, его было нанесено множество ножевых ранений, от которых он скончался.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Магнитогорска. Они обвиняются по статьям „организация покушения и покушение на похищение человека“, „организация убийства“, „неправомерное завладение государственными регистрационными знаками транспортного средства“ и „кража“ УК РФ»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для дальнейшего рассмотрения.