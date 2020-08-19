За убийство родного брата осудят жителя Челябинска и его соучастника

Конфликт состоялся в состоянии алкогольного опьянения.

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В ноябре 2019 года в одном из подъездов дома на улице Каслинской в Челябинске трое людей выпивали алкогольные напитки. Двое из них являлись родными братьями, а третий — другом младшего.

Но у мужчин начался конфликт, в ходе которого младший брат и его друг начали избивать третьего участника спора. Затем они вышли на улицу, где и продолжили избиение молодого человека. После чего один из обвиняемых толкнул потерпевшего в горящий костер, и они поочередно нанесли ему удары деревянной палкой и не менее 5 ударов камнем по голове.

Мужчина умер на месте происшествия от травматического шока, развившегося в результате комбинированной травмы. А его труп был обнаружен лишь неделю спустя. Ужасает, что нашли его дети, просто гуляющие во дворе.

«В прокуратуре Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего и 32-летнего жителей региона, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Отмечается, что теперь оба убийцы предстанут перед судом, куда уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.