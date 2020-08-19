«Маску не надела даже в суде»: жительница Миасса заплатит штраф за нарушение масочного режима

Но уже совсем скоро её ждёт ещё один суд по статье, возбуждённой прямо в день оглашения приговора.

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В Миассе Челябинской области местную жительницу осудили за то, что она отказалась надевать маску в общественном месте в период пандемии коронавируса. Но, видимо, наказания по одной статье ей оказалось мало, и она проявила своеволие даже в зале суда.

Всё произошло в июне этого года, в разгар пандемии. Согласно местному законодательству, защитную маску необходимо носить все всех общественных местах во избежание штрафа и распространения инфекции. Но женщина не пожелала позаботиться о себе и других людях и маску надевать отказалась.

«Постановлением Миасского городского суда Челябинской области жительница Миасса признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ „невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации“ и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей»,— сообщили в пресс-службе суда.

Вот только сама женщина на заседании суда не присутствовала — сотрудникам пришлось удалить её из зала за то же самое нарушение: своевольная жительница Миасса не пожелала надевать маску и там, несмотря на просьбу судьи и всё ещё действующий запрет.

«В отношении осуждённой был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 17.3 КоАП РФ „неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила“»,— добавили в Миасском городском суде.

Теперь, получив одно наказание, женщине придётся наведаться в суд ещё раз — за получением второго приговора.

Отметим, что решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.