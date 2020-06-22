За торговлю препаратами для снижения веса осудили жительницу Магнитогорска

Девушка купила и перепродала таблетки с запрещённым веществом.

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Жительница Магнитогорска осуждена за контрабанду сильнодействующих веществ и их незаконный сбыт в крупном размере. 25-летняя женщина продавала таблетки для похудения.



Об их популярности девушка узнала в 2018 году. В состав подобных препаратов входит сильнодействующее вещество сибутрамин, которое не зарегистрировано в России в качестве лекарственного. В августе 2018 года женщина приобрела препараты с сибутрамином в интернет-магазине из Казахстана, получила груз в транспортной компании и затем отправила покупательнице.

«По аналогичной схеме в октябре 2018 года совершила незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ массой не менее 33,29 гр, которые также реализовала покупателю. Оставшуюся часть препарата массой не менее 130,5 гр хранила по месту жительства с целью дальнейшего незаконного сбыта до момента изъятия в ходе обыска сотрудниками полиции»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В итоге девушка была признан виновной по части 1 статьи «Контрабанда сильнодействующих веществ» и части 3 статьи «Незаконные приобретение, хранение, пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, совершенные в крупном размере» УК РФ. Ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. При назначении наказания суд учел наличие у женщины малолетнего ребенка, совершение преступлений впервые, молодой возраст и состояние здоровья, возраст ее близких родственников и отсутствие отягчающих обстоятельств.