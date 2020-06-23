Акция «Звон Победы» пройдёт в Магнитогорске

Ровно на минуту в память о героях войны зазвучат гудки.

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Магнитогорск станет участником акции «Звон Победы». Она пройдёт в среду, 24 июня, в день празднования победы в Великой Отечественной войне. Ровно на минуту по всему городу в честь павших солдат прозвучат гудки транспортных средств.



«Ее суть заключается в том, что в течение одной минуты должен раздаться гудок в знак приверженности Миру на всей Земле. Просигналят фабрики, заводы, шахты, а также машины — от личных авто до общественного и делового транспорта, поездов и кораблей. А в центре города в небо запустят белых голубей», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Отметим, что сама акция носит общероссийский характер. «Звон Победы» в 12 часов прозвучит не только в Магнитогорске, но и других городах России. Кроме того, в этот же день пройдёт ещё одна акция «Луч Победы». В 21:50 в знаковых местах Великой Отечественной войны прожекторы речных и морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий по всей России направят свет в небо. По задумке луч «пройдёт» по всей стране и завершится на 35-й береговой батарее.