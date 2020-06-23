В районный суд Челябинска пришла женщина с предписанием к самоизоляции по коронавирусу

По требованию Роспотребнадзора, она должна была сидеть дома.

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В Челябинске в Калининский районный суд пришла женщина с коронавирусом. Она нарушила режим самоизоляции и просила взыскать компенсацию морального вреда.



Как пояснила «Первому областному» консультант Калининского районного суда Инна Фомичева, к ним в суд пришла женщина, произошло это еще 8 июня. По предписанию Роспотребнадзора челябинка должна была изолироваться дома, но запрет был нарушен. Теперь в произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам.

«Судьёй написано письмо начальнику ОП „Калининский“ по поводу принятия меры о нарушении режима самоизоляции. Она нарушила режим самоизоляции. По предписанию должна была находится дома. Пришла в суд и принесла исковое заявление, принесла больничные листы, просила взыскать компенсацию морального вреда»,— рассказала «Первому областному» консультант Калининского районного суда Инна Фомичева.

На данный момент суд работает в обычном режиме, в нём проводятся заседания. Также с соблюдением всех мер предосторожности работают и сотрудники. Отметим, что письмо в отдел полиции «Калининский» было направлено 10 июня, однако пока ответ не поступил.