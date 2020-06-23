В администрации Магнитогорска при приёме на работу скончался мужчина

Обстоятельства инцидента выясняет следственный комитет.

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В Магнитогорской администрации скончался мужчина. 33-летний житель города пришёл устраиваться туда на работу, однако внезапное ему стало плохо. Инцидент произошёл в понедельник, 22 июня. Сейчас его проверкой занимается следственный комитет.



«В администрацию города Магнитогорск пришел устраиваться на работу 33-летний мужчина, внезапно ему стало плохо, сотрудники Администрации вызвали скорую медицинскую помощь, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь мужчина скончался»,— рассказали «Первому областному» в СУ СКР по Челябинской области.

В настоящий момент следственный комитет проводит доследственную проверку по факту инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.