За сутки несколько человек утонуло в Челябинской области

Все они купались в непредназначенных для этого местах.

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В Челябинской области сотрудниками спасательной службы были обнаружены тела двух утонувших мужчин. 8 июля 2020 года утром, бойцы Миасского отряда работали на карьере в поселке Строительный. Из водоема с помощью «кошек» извлекли тело 22-летнего молодого человека.

Тело еще одного мужчины извлекли сотрудники Кыштымского отряда.

«В 17:10, дежурная смена Кыштымского отряда выезжала на городской пруд, где в районе сада „Мичуринец“ утонул мужчина 1980 года рождения. Спасатели на лодке, при помощи „кошек“ обнаружили утонувшего в 10-ти метрах от берега на глубине 4 метра. Тело транспортировано на берег, передано полиции», — сообщили сайту «Первый областной» в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Южноуральцам напоминают, что купаться на необорудованных пляжах — опасно. Чтобы поплавать, необходимо выбирать пляж, на котором работают матросы-спасатели, соблюдать технику безопасности на воде, не оставлять без присмотра детей даже на мелководье.